Giappone: le sfumature del vulcano Nishinoshima viste dallo Spazio | FOTO

Un’eccezionale foto è stata catturata da Planet Labs, società pubblica americana di imaging della Terra con sede a San Francisco, in California. Protagonista dell’immagine a colori naturali, realizzata il 24 gennaio 2023, è il vulcano Nishinoshima. L’acqua intorno all’isola è caratterizzata da colori con diverse sfumature a causa di minerali, gas vulcanici e probabilmente per i sedimenti del fondo marino sollevati dall’eruzione.

Nishinoshima, un’isola vulcanica di grande valore scientifico

Nishinoshima è un’isola vulcanica situata nell’Oceano Pacifico, a circa un migliaio di km a sud di Tokyo, in Giappone. Fa parte delle Isole Ogasawara, conosciute anche come Isole Bonin, un distretto amministrativo del Giappone.

Nishinoshima è un vulcano attivo ed è in uno stato di eruzione quasi costante dal novembre 2013. L’eruzione è stata principalmente effusiva, caratterizzata dalla costante fuoriuscita di lava dalle bocche sui fianchi del vulcano. Il flusso di lava ha creato una nuova isola, che è cresciuta gradualmente e si è fusa con un’isola più antica, la sommità di un enorme vulcano sottomarino.

L’attività vulcanica è attentamente monitorata dall’Agenzia meteorologica nazionale dalla Guardia costiera giapponese.

Nishinoshima è importante anche per lo studio delle isole vulcaniche, in quanto è uno dei pochi luoghi al mondo in cui gli scienziati possono osservare la formazione e la crescita di un’isola in tempo reale.