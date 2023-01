Giornata tragica in Pakistan: almeno 51 morti in 2 incidenti

MeteoWeb

Giornata drammatica in Pakistan: almeno 51 persone sono morte in 2 incidenti avvenuti nell’Ovest del Paese. Un bus è finito in un burrone nella provincia del Baluchistan, uccidendo almeno 41 persone. Il mezzo aveva 48 passeggeri a bordo e si stava recando da Quetta a Karachi: passando su un ponte ha urtato uno dei piloni ed è finito nel burrone. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare e non si esclude un colpo di sonno dell’autista.

Nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa almeno 10 studenti tra i 7 e i 14 anni sono morti dopo che la barca sulla quale si trovavano per una gita scolastica si è rovesciata. I feriti sono 11 di cui 6 in condizioni gravi. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso.