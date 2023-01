Giovane sciatore si schianta contro un cannone sparaneve e muore

MeteoWeb

Uno sciatore ventenne è morto oggi pomeriggio, in Valtellina, dove stava trascorrendo le vacanze dell’Epifania sulla neve. Secondo quanto riferito dai soccorritori della ski-area della Magnolta, all’Aprica, durante una discesa ha perso il controllo degli sci finendo contro un cannone spara-neve.

Nell’impatto ha riportato gravissime lesioni a causa delle quali è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale con l’elisoccorso. Il ragazzo risiedeva in un’altra regione. La Procura di Sondrio ha disposto indagini sulla dinamica del drammatico incidente per accertare anche eventuali responsabilità.