Giovani e tumori all’apparato riproduttivo: il vaccino contro l’HPV è l’unico alleato

Il Ministero della Salute schiaccia il piede sull’accelleratore dei vaccini contro l’HPV, considerati “uno strumento fondamentale per prevenire la maggior parte delle forme tumorali causate dal virus (cervice uterina e alcune neoplasie a livello di ano, vagina, vulva, pene e oro-faringe). È raccomandato e gratuito per le ragazze e i ragazzi dagli 11 anni di età“, precisa il dicastero sul proprio sito web.

Il Ministero ricorda anche come proprio l’adolescenza sia “un momento molto importante sia per la somministrazione di richiami di vaccinazioni già effettuate nell’infanzia, sia per nuove vaccinazioni da effettuare elettivamente in questo periodo della vita“. Per le vaccinazioni anti difterite, tetano, pertosse, poliomielite sono previsti richiami al 12°-18° anno di età; si tratta di somministrazion i gratuite e obbligatorie fino al 16° anno.

Morbillo-parotite-rosolia e varicella

I vaccini anti-morbillo-parotite-rosolia e anti-varicella, invece, prevedono due dosi nei soggetti anamesticamente negativi per morbillo, parotite rosolia, varicella, non immunizzati in precedenza; solo una dose se soggetti vaccinati in precedenza con una dose. Anch’esse sono gratuite e obbligatorie fino al 16° anno di età.

Vaccinazioni contro HPV

La vaccinazione anti-papillomavirus implica due dosi nel corso del 12° anno (dall’11° al 12° compleanno); tre dosi dopo il compimento del 14° o 15° anno, ed è raccomandata e gratuita. Il 12° anno è l’età preferibile per effettuare la vaccinazione anti-papillomavirus (anti-HPV) ai ragazzi, sia femmine che maschi. In funzione dell’età e del vaccino utilizzato, la schedula vaccinale prevede la somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi (per soggetti fino a 13 o 14 anni, a seconda del tipo di vaccino) o tre dosi a 0, 1-2 e 6 mesi per i più grandi.

L’immunizzazione contro l’HPV potrebbe essere offerta anche a ragazzi e ragazze più grandi.

Anti-meningococco C e anti-influenzale

La vaccinazione anti-meningococco C quadrivalente ACW135Y prevede invece una sola dose tra il 12° e il 18° anno. Anch’essa non è obbligatoria, ma raccomandata e gratuita. “È molto importante che durante l’adolescenza sia effettuata una dose di vaccino anti-meningococcico quadrivalente ACW135Y, sia a chi non abbia mai effettuato nell’infanzia la vaccinazione anti-meningococcica C o quadrivalente ACW135Y, sia a chi abbia già ricevuto una dose, in quanto la persistenza della protezione è legata a un elevato titolo anticorpale battericida, che tende a diminuire nel tempo”, precisa il Ministero.

Infine, la vaccinazione anti-influenzale, raccomandata e gratuita solo per i soggetti appartenenti a gruppi a rischio, viene consigliata a partire dai 6 mesi di vita del bambino.