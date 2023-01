Grande freddo nel Maghreb: forti gelate in Marocco, Algeria e Tunisia | DATI

MeteoWeb

Giornata particolarmente fredda oggi nel Maghreb: l’Africa nord/occidentale ha fatto registrare temperature sottozero sia in Marocco che in Algeria e Tunisia. In Marocco a Nador la colonnina di mercurio è piombata a -0.9°C mentre Rabat è arrivata a +0,9°C, in Algeria spiccano i -4,0°C di Laghouat ad appena 765 metri di altitudine sul livello del mare e i -1,4°C di Ouargla.

Gelo anche in Tunisia con -2,9°C a Kebili. Ma le temperature più basse sono attese in tutti e tre i Paesi magrebini nei prossimi giorni. In modo particolare martedì e mercoledì mattina raggiungeremo i picchi più bassi con valori diffusamente sottozero, localmente anche sui litorali.