Grande gelo in Sicilia: Piazza Armerina piomba a -4°C, minima di 0°C a Catania | DATI

Temperature minime polari per il secondo giorno consecutivo oggi in Sicilia. Grazie all’inversione termica, la colonnina di mercurio è piombata su valori glaciali nonostante l’aria fredda in quota non sia particolarmente intensa ma la calma di vento e il cielo sereno ha consentito di raggiungere valori davvero eccezionali.

Spiccano gli 0°C di Catania Fontanarossa e +0,4°C sulla costa della piana di Catania, al Villaggio Delfino dell’Oasi del Simeto. Ma è eccezionale anche la minima di Siracusa con appena +1,9°C nel cuore di Ortigia, e ancora +2,8°C ad Acireale. Sempre sulla zona costiera orientale abbiamo +0,1°C a Noto e +0,6°C a Floridia.

Temperature abbondantemente sottozero nelle aree interne: -4,4°C a Piazza Armerina, -1,6°C a Bronte, Pedara e Linguaglossa, -1,5°C a Nicolosi, -1,4°C a Nicosia e Randazzo, -0,4°C a Caltagirone. Grande gelo sull’Etna con -7,4°C a Piano Provenzana (Etna Nord) e -6,0°C al Rifugio Sapienza (Etna Sud). Clima un po’ più mite, ma comunque freddo, nelle aree occidentali dell’isola.

Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno di qualche grado e tornerà il maltempo, molto violento con piogge intense e temporali già da stasera nel trapanese. La neve cadrà copiosa sui rilievi dell’isola per tutta la settimana a partire dagli 800–900 metri di altitudine. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: