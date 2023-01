Forte grandinata, Pisa imbiancata è uno spettacolo | FOTO

MeteoWeb

Una forte grandinata ha interessato Pisa nella tarda mattinata, imbiancando le strade e creando rallentamenti alla circolazione stradale. Al momento non si segnalano particolari criticità, salvo un principio di incendio di una cabina elettrica, subito domato, che potrebbe essere riconducibile al temporale. In città la temperatura è piombata a +10°C in pieno giorno. L’Arno e gli altri corsi d’acqua sono costantemente monitorati. Il fiume è gonfio e pur defluendo regolarmente verso il mare viene mantenuto sotto osservazione anche se non sono attese piene di rilievo.

Nevischio è caduto inoltre nella tarda mattinata di oggi tra Livorno e Pisa, una lieve imbiancata che non avrebbe creato disagi alla circolazione. Irrompe l’aria fredda proprio in queste ore sulla Toscana: abbiamo +5°C a Firenze, +6°C a Prato, Pistoia e Arezzo.

