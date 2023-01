Guasto tecnico: a terra tutti i voli negli Stati Uniti

MeteoWeb

A causa di un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal Aviation Administration, sono bloccati a terra tutti i voli negli Stati Uniti. Si prevedono possibili conseguenze per il trasporto aereo mondiale.

In una dichiarazione alla NBC, la Federal Aviation Administration ha affermato che “sta lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree“. “Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale“. “Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi“.

Diverse persone hanno twittato dicendo di essere rimaste bloccate a causa dell’interruzione del servizio, riferiscono i media USA.

Alle 12:30 ora italiana il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware segnalava 760 aerei in ritardo all’interno del Paese, in entrata o in uscita, e 91 cancellazioni.