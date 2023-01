Guerra Ucraina, Moldavia: “frammenti di missile caduti nel nostro Paese”

MeteoWeb

Detriti di un missile sono atterrati nel nord della Moldavia. “Dopo il massiccio bombardamento dell’Ucraina da parte della Russia, la pattuglia della Polizia di frontiera della Moldavia ha scoperto questo pomeriggio che frammenti di un missile sono caduti sul territorio della Moldavia”. Lo ha riferito il Ministero dell’Interno della Moldavia su Facebook. La notizia è stata anche riportata dal media ucraino Ukrainska Pravda.

Non è la prima volta che i razzi della guerra in corso attraversano il confine dalla vicina Ucraina. “Questo è il terzo caso di frammenti di missili caduti sul territorio della Moldavia”, ha aggiunto il Ministero dell’Interno. Nessun ferito è stato riportato in relazione all’incidente avvenuto nel pomeriggio. Il Paese è stato anche precedentemente colpito da interruzioni di corrente a seguito di ondate di attacchi russi contro le infrastrutture ucraine.

Il Premier della Moldavia, Natalia Gavrilita, ha affermato che “la violazione dello spazio aereo è una mancanza di rispetto” per la sovranità moldava. “Esprimo la mia indignazione per la mancanza di rispetto per la sovranità della Moldova, la ripetuta violazione del suo spazio aereo e la caduta di frammenti di razzi nell’area di Larga, nel distretto di Briceni“, ha scritto Gavrilita su Facebook. Il Ministero dell’Interno di Chisinau ha reso noto che la Polizia ha aumentato il numero di pattugliamenti nella zona di confine.

Oggi, la Russia ha diretto una nuova ondata di attacchi con missili da crociera contro l’Ucraina. Secondo il quotidiano ucraino Kyiv Independent, sono state segnalate esplosioni in almeno dieci regioni ucraine e l’allarme è scattato in tutto il Paese.