Guerra Ucraina, il Regno Unito non vuole che i suoi temibili Challenger cadano in mani russe

MeteoWeb

L’esercito britannico sta elaborando piani di emergenza per recuperare i carri armati britannici qualora venissero danneggiati in Ucraina, per impedire che le loro armi e tecnologie top secret cadano nelle mani dei russi. I temibili Challenger 2 sono protetti dall’incredibile armatura Chobham realizzata con una miscela segreta di ceramica, acciaio e composti che assorbono gli urti. Il Regno Unito ha promesso 14 Challenger 2 all’Ucraina, ma fonti della Difesa affermano che sarebbe un incubo se uno di questi carri armati venisse catturato dagli invasori russi. I suoi scienziati militari sarebbero, infatti, liberi di studiare l’armatura e come sconfiggerla.

Come riporta The Sun, una fonte ha spiegato: “l’armatura britannica è la migliore al mondo. Nella storia di Challenger 2 solo uno è stato distrutto in battaglia ed è stato dal fuoco amico in Iraq. I russi cercheranno disperatamente di catturare un Challenger 2, in parte per la loro propaganda ma anche per mettere le mani sui suoi segreti”. L’ultima armatura Chobham – nome in codice Dorchester – non è mai stata violata dal fuoco nemico, hanno insistito fonti dell’esercito.

I vertici stanno lavorando con l’alto comando ucraino per garantire che i carri armati del Regno Unito possano essere riportati in salvo se uno viene messo fuori uso. Una fonte della Difesa ha dichiarato: “se un carro armato viene distrutto o disabilitato, la prima opzione è sempre quella di provare a recuperarlo da soli. Lo rimorchi con un altro carro armato o usi un veicolo corazzato specializzato per la riparazione e il recupero, che sembra un carro armato con una gru. Ma lo scenario peggiore è che un carro armato venga distrutto quando le linee stanno crollando e le forze amiche sono in ritirata”.

Sulla carta, il Regno Unito vanta 227 carri armati Challenger 2, ma solo 60 circa sono pronti per la battaglia. Circa 30 sono in Estonia, di cui 14 diretti in Ucraina. Il Challenger 2 detiene il record dell’uccisione confermata più lunga di un carro armato nemico a 2,5 miglia (4km) in Iraq, grazie al suo cannone principale da 120mm super preciso.