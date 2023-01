Nuovo successo per il lander lunare giapponese HAKUTO-R, eseguita 2ª manovra di controllo orbitale

MeteoWeb

La società giapponese ispace ha annunciato oggi che il suo lander lunare HAKUTO-R ha eseguito con successo la sua seconda manovra di controllo orbitale in conformità con il suo piano operativo di missione.

La manovra è stata effettuata poco dopo la mezzanotte del 2 gennaio 2023 (Japan Standard Time) e le operazioni sono state gestite dal centro di controllo della missione di ispace situato a Nihonbashi, Tokyo. Questa manovra di controllo orbitale è la seconda ad essere eseguita mentre il lander è in viaggio verso la Luna. La prima è stata completata il 15 dicembre 2022.

La seconda manovra è stata effettuata a una distanza maggiore dalla Terra ed è durata più a lungo della prima, confermando la capacità della compagnia di effettuare manovre orbitali in diverse condizioni.

A partire dal 2 gennaio 2023, il lander ha percorso circa 1,24 milioni di km e dovrebbe raggiungere la massima distanza, circa 1,4 milioni di km dalla Terra, entro il 20 gennaio 2023. Una volta che il lander avrà raggiunto tale obiettivo, potrebbe essere eseguita una terza manovra di controllo orbitale, a seconda del suo stato di navigazione.

Dal lancio, avvenuto l’11 dicembre 2022, il lander ha mantenuto una navigazione stabile, secondo il piano della missione. Una volta che il lander avrà viaggiato nello Spazio profondo per un mese, avrà raggiunto la pietra miliare “Mission 1 Milestone Success 5”, in occasione della quale dovrebbe essere fatto un annuncio.

Se andrà andrà secondo i piani, HAKUTO-R arriverà sulla Luna ad aprile, effettuando il primo atterraggio lunare morbido per una navicella spaziale giapponese. Il lander dispiegherà poi un piccolo rover, chiamato Rashid, dell’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un volo di prova, la prima missione in assoluto per ispace.

Il viaggio di HAKUTO-R getterà le basi per molte altre missioni a venire, se tutto andrà come da programma. La compagnia intende lanciare la sua seconda missione sulla superficie lunare nel 2024 e la terza, un volo per il programma Commercial Lunar Payload Services della NASA, un anno dopo.