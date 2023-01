Il cambiamento climatico minaccia la produzione dell’olio di oliva

MeteoWeb

Il bacino Mediterraneo rappresenta l’habitat per eccellenza dell’Olivo (Olea Europea L.), nonostante le temperature recentemente abbiano registrato un notevole innalzamento a causa del riscaldamento globale. Questa situazione climatica tenderà a provocare inesorabilmente danni all’area olivicola, in particolare alla produzione dell’olio per il mutamento della qualità delle olive.

Per dimostrare come la qualità dei frutti sia strettamente correlata al clima uno studio pubblicato su Nature riporta un grafico che presenta la dinamica dell’espansione dell’olivo nel corso di 5400 anni nell’antica città di Tiro, in Libano. Questo grafico dimostra come la qualità della fruttificazione viene influenzata dalla temperatura; la temperatura viene considerata ottimale intorno ai +16,9 ± 0,3°C sin dal periodo paleolitico.

Secondo le proiezioni di questo studio, nella seconda metà del ventunesimo secolo ci sarà un incremento delle temperature che comporterà un danno nella crescita degli ulivi e, di conseguenza, nella produzione dell’olio di oliva, soprattutto per le regioni meridionali del Libano.

La prima prova dell’estrazione dell’olio d’oliva risale agli anni 6.700-6.500 a.C., ed è stata portata alla luce a Sud di Haifa nei siti neolitici sommersi di Kfar Samir, Kfar Galim e Tel Hreiz.

La produzione, il commercio e l’economia di olio d’oliva si sono sviluppati fortemente durante l’età del bronzo (dal 5.300 al 3.200 a.C.), raggiungendo l’apice nel periodo che va dall’era Persiana all’era Bizantina.

Al giorno d’oggi, l’economia dell’olio d’oliva è principalmente diffusa nel Mediterraneo occidentale e il suo valore economico raggiunge i 3,03 miliardi di dollari; i paesi principali che producono olio di oliva sono Spagna, Italia, Tunisia, Grecia e Turchia. Per esempio, nel 2019-2020, questi cinque Paesi hanno prodotto 2.436.000 tonnellate di olio d’oliva, che rappresenta circa il 75% della produzione mondiale (dati https://www.internationaloliveoil.org/).

L’aumento delle temperature e la scarsità di precipitazioni hanno già influenzato la produzione delle olive negli ultimi decenni e se si considera l’aumento futuro della temperatura nel periodo della crescita dell’ulivo, si può ipotizzare una domanda idrica futura consistente e un conseguente calo della produttività del 45%.

Numerosi studi recenti hanno evidenziato gli effetti dannosi provocati dalla siccità, dall’aumento delle temperature e dalle frequenti ondate di caldo sui raccolti delle olive.

Sebbene il Libano abbia una produzione che è limitata alle sole 19.000 tonnellate di produzione dell’olio d’oliva relativo al 2019 (<1% della produzione mondiale), con un flusso di esportazione che consta complessivamente di 22,55 milioni di dollari USA, l’evidenza dimostra che la crescita degli ulivi sarà direttamente minacciata dal cambiamento climatico. Nel Libano, un totale di 563 chilometri quadrati è occupato da ulivi, che rappresentano il 5,4% del territorio e l’8,5% della superficie agricola totale. Gli alberi libanesi hanno in media 150 anni, con una densità di circa 207 alberi per ettaro, e sono principalmente piante di tipo pluviale (fonte http://www.agricoltura.gov.lb/).

Le principali varietà di ulivi del paese sono a Souri e a Baladi, ma anche a Shami, a Ayrouni, a Samoukmouki e a Shetawi sono utilizzate per la produzione di olio d’oliva. Il potenziale effetto sugli oliveti del paese è sconosciuto, e questo genera una certa insicurezza economica in uno dei principali settori agricoli del Libano, al secondo posto dopo la produzione di frutta.

L’olivicoltura sostiene 170.000 agricoltori; per approfondire il tema dell’impatto del cambiamento climatico sugli oliveti, possiamo analizzare le tendenze del passato, del presente e del futuro, al fine di quantificare come evolverà l’olivicoltura in Libano. Utilizzando l’analisi dei pollini e dei modelli climatici che hanno una forte incidenza sulla qualità dei pollini, si è analizzato un lasso di tempo di 5.400 anni per studiare l’andamento della crescita dell’olivo e delle variazioni climatiche rispetto alle precipitazioni (dal 7.720 a.C. ± 70 percentile al 2.350 a. C. ± 60 percentile), considerando un campione preso nella necropoli di Al-Bass nella città di Tiro, situato a 83 km a sud di Beirut.

Durante il periodo dell’età del bronzo è iniziata una flessione dell’olivicoltura che proseguì durante l’età fenicia e il periodo persiano, in cui la coltivazione degli oliveti era meno importante. Per testare il ruolo del clima nella produzione/fioritura del polline dell’olivo sulla base delle 325 attuali aree olivicole che costeggiano il Bacino Mediterraneo, si stima che una temperatura media annuale ottimale per gli oliveti è pari ai +16,9 ± 0,3°C con un 25° percentile e una temperatura di +15,7°C e un 75° percentile con una temperatura di +18,3°C. Questi valori sono coerenti con il range di temperatura che va da 15 ai 25°C, che è da considerare come ideale per la crescita e lo sviluppo dei frutti dell’olivo e coerente con la temperatura minima registrata intorno ai +14,5°C registrati in questi territori.

Poiché gli ulivi sono sensibili alla stagionalità, è stata analizzata la

distribuzione del polline da olivo a Tiro che rientra nel range delle temperature a gennaio, delle temperature a febbraio-marzo, dell’estate e di ottobre-novembre. I valori ottimali per l’ovicultura nelle 325 attuali superfici olivicole sono stati calcolati come 8,7 ± 0,3 °C a gennaio, 10,5 ± 0,3 °C a febbraio-marzo, 15,6 ± 0,3 °C in primavera e 23,8 ± 0,3 °C in estate. In ciascun caso, i valori massimi di produzione/fioritura del polline dal neolitico al periodo persiano sono coerenti alle temperatura ottimali nelle 325 stazioni considerate nel passato. Questo suggerisce che la resa delle olive, nel passato e nel presente, è correlata allo stesso range di temperature nei vari periodi dell’anno.

Relativamente ai dati delle precipitazioni, è stata definita una media annuale ottimale di 575 ± 22 mm con un 25° percentile di 447mm e un 75° percentile di 672mm sulla base delle 325 aree olivicole attuali.

Il valore di 575 ± 22 mm può sembrare basso rispetto alla quantità di pioggia annuale di 700–850 mm richiesta per gli oliveti, ma la distribuzione delle precipitazioni stagionali è più importante del totale delle precipitazioni annue. Due stagioni sono particolarmente influenti sulla produzione annuale: la primavera quando gli ulivi producono nuovi germogli, gemme e fiori e l’estate per la fruttificazione. I valori stagionali calcolati sono pari a 128 ± 5 mm (rispetto alla gamma completa di 101–140 mm) per la primavera e 46 ± 5 mm (rispetto alla gamma completa 17–57 mm) per l’estate.

E’ stato calcolato che la distribuzione del polline da albero di olivo a Tiro è meno estesa, in relazione a precipitazioni più intense. L’evidenza dei dati suggerisce una certa coerenza tra il passato e il presente. L’olivo sembra avere un’incidenza ecologica molto più ampia in termini di precipitazioni rispetto alla temperatura, ma non si registra in ambienti troppo umidi o troppo secchi. Sotto i 450mm di precipitazioni annue, <100 mm in primavera e <17 mm in estate, l’olivo non ha un ottimale ciclo di fruttificazione e in conseguenza, la produzione delle olive risente negativamente della siccità. Sono stati registrati valori più elevati di produzione/fioritura del polline durante il Calcolitico e l’Età del Bronzo, due periodi definiti da temperature che includono l’attuale andamento annuale. Il Neolitico sembra essere stato caratterizzato da temperature troppe calde per una produzione ottimale di polline; al contrario, i periodi fenicio e persiano erano probabilmente troppo freddi. Sulla base dei dati sull’olio d’oliva libanese (per il periodo 1991-2020), si è confrontata l’evoluzione della produzione in funzione delle temperature nel nord del Libano, la principale regione di produzione (41% della produzione di olio d’oliva). Va considerata come ottimale la temperatura di +16,8°C per la produzione di olio d’oliva con una tolleranza calcolata di ±0.6 °C, prossima ai 16.9 ± 0.3 °C calcolata nelle 325 aree olivicole esistenti tuttora nel bacino del Mediterraneo. I ricercatori hanno quindi applicato la stessa procedura all’afflusso di olive a Tiro, confrontando i risultati con l’attuale produzione di olio d’oliva.

Le due curve gaussiane presenti nei grafici si adattano perfettamente, suggerendo che l’estensione del polline è correlata alla produzione dell’olio d’oliva per stimare i dati registrati ne passate nella produzione di olio d’oliva. Gli ulivi presentano un meccanismo adattativo per rispondere alla siccità, che permette di evitare gravi danni ossidativi. Un processo importante è l’accumulo di composti fenolici e lipofili direttamente attivati dalla penuria d’acqua. Se lo stress sulla pianta prodotto dalla siccità si verifica in seguito ad una maturazione precoce rispetto alle fasi naturali della raccolta delle olive (ottobre-novembre), le fenoliche e i composti lipofili si accumulano nel frutto. L’accumulo di questi composti aumenta il valore nutritivo delle olive, in quanto i composti fenolici e i lipofili si trasferisce negli olio, conferendo gusti diversi ma raffinati. Per indagare se lo stress da siccità potrebbe aver influenzato il cambiamento di gusto dell’olio d’oliva a Tiro, si è calcolato un valore ottimale nella fase dei mesi di ottobre-novembre (quando avvengono la maturazione e le conseguenti fasi di raccolta delle olive), sulla base dell’odierna 325 olivicoltura le zone. Si parla di un valore medio di 135 ± 5 mm (il valori minimo e massimo sono 105–165 mm). A Tiro, la media di Ottobre–Novembre (dal neolitico al periodo persiano) era di 103 ± 6 mm, appena sotto la soglia inferiore di 105 mm.

Lo stress da siccità sembra aver colpito gli olivi, provocando un accumulo di composti fenolici e lipofili nei frutti e, successivamente, nell’olio.

Ipotizziamo che l’olio d’oliva di Tiro, sebbene prodotto non necessariamente in quantità elevate, sarà ricercato per il suo alto valore nutritivo e il suo gusto raffinato. A tal proposito, possiamo prevedere per l’anno 2100 in Libano, calcolando il medesimo tasso di aumento della temperatura per ciascuna regione, utilizzando come parametro di confronto il periodo 1961-1990. Le temperature anomale supposte per il 2100 variano a livello regionale da 2,2 ± 0,45 °C a 2,3 ± 0,45°C, coerente con i +2,2°C previsti dal CMIP6 per il bacino del Mediterraneo. Quando il valore annuale ottimale per la crescita dell’olivo (16,9 ± 0,3 °C) viene confrontato con l’evoluzione prevista delle temperature in Libano, i dati suggeriscono che il Libano meridionale e Nabatieh diventeranno inadatte alla produzione di olio d’oliva. Il Monte Libano e il Nord del Libano raggiungeranno la soglia della temperatura pari ai 18.3 °C, mentre produce nuovi fiori che poi si svilupperanno in frutti. Se anche la primavera sarà secca (o troppo umida), l’olivo non avrà un ciclo di fruttificazione ottimale e la produzione di olive ne risentirà negativamente.

Poiché l’olivo è sensibile alla temperatura e alle precipitazioni, il cambiamento climatico previsto in Libano avrà un impatto sostanziale sull’economia dell’olio d’oliva e minaccerà direttamente l’industria agricola del paese. I territori meridionali (del Sud del Libano e del Nabatieh) diventeranno inadatti alla produzione di olio d’oliva senza adattamenti basati su nuove metodologie tecnologiche o la coltivazione di nuove tipologie di piante adatte alla siccità e ad un aumento della temperatura sostanziale. Le regioni settentrionali (del Nord Libano e del Monte Libano) sperimenteranno grandi cambiamenti, con un aumento della temperatura che potrebbe notevolmente ridurre la resa delle olive. Le parti orientali del Paese saranno in una situazione sfavorevole per quanto riguarda la produzione efficiente dell’ olio d’oliva. Sebbene l’irrigazione potrà essere incrementata per contrastare le crescenti richieste idriche a causa di un esponenziale stress da siccità sempre più frequente e più intenso, sarà sempre più difficile compensare gli effetti negativi dell’aumento delle temperature, con sempre implicazioni più rilevanti su scala mediterranea per la produzione di olive in seguito al cambiamento climatico.