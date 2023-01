Il Tempo negli Stadi: piove su Fiorentina-Sassuolo, a rischio Spezia-Lecce

MeteoWeb

Piove a Firenze dov’è in corso la prima partita della 17ª giornata di serie A, tra la Fiorentina e il Sassuolo. Con una temperatura di +10°C, allo stadio Artemio Franchi cade una pioggia non violenta ma fitta al punto che il campo è pesante per i calciatori. Siamo tuttavia soltando alla vigilia del brusco peggioramento del tempo provocato dal ciclone Constantin, quindi oggi non ci sarà alcun problema per il regolare svolgimento di questa e delle altre due partite in programma come anticipi del sabato, Juventus-Udinese alle 18 e Monza-Inter alle 20:45.

Differente la situazione meteorologica di domani, dove su alcuni campi si farà davvero seriamente fatica a giocare. E’ il caso di Spezia-Lecce, in programma per le ore 15:00 sotto un vero e proprio nubifragio, e di Sampdoria-Napoli, in programma per le ore 18:00 sotto una pioggia più debole ma dopo ore di forti temporali nel primo pomeriggio al punto da portare un po’ di apprensione per il manto erboso di Marassi. In ogni caso, la partita della Capolista dovrebbe disputarsi senza problema. Restano dubbi sull’entità della pioggia a La Spezia.

Nessun problema, invece, per Salernitana-Torino (ore 12:30), Lazio-Empoli (ore 15:00) e Milan-Roma (20:45): in tutti i casi il cielo sarà coperto, ci potrebbe anche essere debole pioggia, ma nulla di preoccupante per il regolare svolgimento del match.

Nei posticipi di Lunedì 9 Gennaio, Verona-Cremonese alle 18:30 e Bologna-Atalanta alle 20:45, il tempo sarà bello, stellato, ma freddo e ventoso. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: