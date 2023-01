Imbarcazione in difficoltà nello Stretto di Messina soccorsa dalla Guardia Costiera

MeteoWeb

Stamani la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una persona in difficoltà, a bordo di un’imbarcazione da diporto lunga 6 metri e 30 centimetri, di colore bianco. Si trattava di un semicabinato con motore fuoribordo, rimasta con il motore in panne a circa 200-300 metri dalla costa, al largo di Gazzi, nel cuore dello Stretto di Messina.

Nell’immediatezza, la Capitaneria di Porto ha assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso allertando una motovedetta che mollava gli ormeggi per dirigersi sul punto in cui si trovava il malcapitato. L’attività di soccorso è andata al buon fine con il raggiungimento del locale porticciolo turistico della Marina del Nettuno con la completa messa in sicurezza del natante. Il Comandante Giacomo Cirillo ricorda a tutti coloro che vanno per mare di tenere sempre alta l’attenzione, di verificare l’efficienza dei mezzi prima di prendere il mare e di verificare che la quantità di carburante sia idonea per la navigazione da effettuare.