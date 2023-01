Inaugurata in Svezia la prima base di lancio europea per satelliti

MeteoWeb

Da oggi l’UE dispone, sul territorio continentale, di una base per il lancio di satelliti: il centro spaziale di Esrange, nel Nord della Svezia, è stato inaugurato dal re Carlo XVI Gustavo, dal premier Ulf Kristersson e dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con una cerimonia svoltasi a Kiruna.

La base di Esrange consentirà all’Europa di avere una propria base di lancio sul territorio continentale che andrà ad aggiungersi e rafforzare quanto assicurato finora dalla base di Kourou, in Guyana francese.

Dopo anni di lavori preparatori, il centro rappresenterà uno step fondamentale del programma spaziale dell’Unione: in futuro si prevede che per soddisfare le esigenze dei sistemi di comunicazione e di quelli di osservazione della Terra saranno lanciati circa 10mila nuovi satelliti rispetto ai 5mila attualmente in orbita.

Oltre al lancio di satelliti, il nuovo centro si occuperà anche della messa a punto di razzi lanciatori riutilizzabili denominato Themis.