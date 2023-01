MeteoWeb

Sono proseguite nella notte le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio nel capannone di una rivendita nell’area commerciale di Castel Romano, a Roma, in via del Ponte di Piscina Cupa. Sul posto 5 squadre anche con mezzi aeroportuali.

Ad andare a fuoco lo store “Orizzonte”. Ancora ignote le cause dell’incendio.