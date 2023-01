Paura a Pescara: incendio in centro, fiamme altissime | VIDEO

MeteoWeb

Grosso incendio in centro a Pescara questa mattina: le fiamme sarebbero partite da una piccola isola ecologica situata accanto a Banca Intesa San Paolo in via Roma. Tanta paura anche su Corso Vittorio Emanuele, a causa delle fiamme altissime che si sono levate tra i palazzi. L’istituto di credito è stato chiuso per motivi di sicurezza e per i danni alla vetrata ma anche all’interno.

Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini della Questura di Pescara e della Municipale, che hanno operato per mettere in sicurezza luoghi e persone.