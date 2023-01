Incidente sulla Bidentina, camion finisce fuori strada | FOTO

MeteoWeb

Un camion è uscito di strada nella SP4 del Bidente, tra Campigna e Passo della Calla. I tecnici della Provincia di Forlì-Cesena sono intervenuti sul posto ed hanno istituito un senso unico alternato.

Neve e ghiaccio le cause all’origine dell’incidente che ha coinvolto il mezzo pesante, che si è intraversato lungo il tratto appenninico. Fortunatamente l’autotrasportatore non ha riportato conseguenze fisiche.

