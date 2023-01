Tragedia in Nepal: aereo si schianta con 72 persone a bordo | VIDEO

MeteoWeb

Incidente aereo in Nepal: un velivolo con 72 persone a bordo è precipitato, lo ha reso noto la compagnia aerea. “Ci sono 68 passeggeri a bordo e 4 membri dell’equipaggio,” ha dichiarato il portavoce di Yeti Airlines all’AFP.

“Finora abbiamo recuperato 29 corpi e abbiamo anche inviato alcuni sopravvissuti in ospedale per le cure“: lo ha affermato all’agenzia di stampa AFP Gurudatta Dhakal, assistente capo del distretto di Kaski. In precedenza, l’emittente tv indiana News 18 aveva riportato che tutte le 72 persone a bordo dell’aereo erano decedute.

Lo schianto è avvenuto nei pressi della pista dell’aeroporto internazionale di Pokhara, mentre il velivolo stava tentando l’atterraggio: lo riportano i media locali. L’aereo era decollato da Kathmandu.

Il relitto è stato avvolto in fiamme e i soccorritori hanno cercato a lungo di spegnerle, ha spiegato il funzionario locale Gurudutta Dhakal. “I soccorritori sono già arrivati sul luogo dello schianto e stanno cercando di spegnere l’incendio. Tutte le agenzie d’emergenza sono ora concentrate prima sull’estinzione dell’incendio e sul salvataggio dei passeggeri,” aveva affermato Dhakal poco dopo lo schianto.