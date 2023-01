Un incontro infuocato: intruso da un altro Sistema Solare punta verso la nostra stella | VIDEO

MeteoWeb

Gli scienziati hanno individuato un’enorme cometa “aliena” diretta verso il Sole. Si pensa che la palla di ghiaccio spaziale larga 6 km, chiamata 96P/Machholz 1, provenga da qualche parte al di fuori del nostro Sistema Solare: è monitorata dal Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) NASA-ESA mentre sfreccia verso la nostra stella all’interno dell’orbita di Mercurio, lasciando dietro di sé una scia ghiacciata.

Le code delle comete sono composte principalmente da gas, che fluisce dietro i grumi congelati di ghiaccio e gas mentre vengono riscaldati dalla radiazione solare. Nel 2008, un’analisi del materiale emesso da 150 comete ha rilevato che 96P/Machholz 1 conteneva meno dell’1,5% dei livelli previsti di cianogeno chimico, essendo anche a basso contenuto di carbonio, portando gli astronomi a concludere che potrebbe essere un intruso da un altro Sistema Solare. Ora, il suo tuffo verso il Sole potrebbe svelare i suoi segreti.

“96P è una cometa molto atipica, sia nella composizione che nel comportamento, quindi non sappiamo esattamente cosa potremmo vedere,” ha dichiarato a SpaceWeather.com Karl Battams, astrofisico del Naval Research Lab di Washington DC. “Speriamo di potere ricavare un po’ di scoperte e condividerle con tutti il ​​prima possibile“.

Scoperta e caratteristiche della cometa 96P/Machholz 1

David Machholz ha individuato per la prima volta l’omonima cometa nel 1986 usando un telescopio di cartone fatto in casa. La maggior parte delle comete che puntano verso il Sole tendono ad essere più piccole di 10 metri di larghezza e di conseguenza si consumano mentre si avvicinano alla nostra stella.

Le gigantesche dimensioni di Machholz 1 (è più di due terzi dell’altezza del Monte Everest) sembrano proteggerla dalla completa evaporazione, e SOHO ha rilevato ben 5 passaggi ravvicinati attorno al Sole dalla sua scoperta. L’avvicinamento più stretto dell’intruso ghiacciato avverrà oggi, 31 gennaio, quando si avvicinerà alla nostra stella a una distanza 3 volte più vicina di quella Sole-Mercurio.

La cometa potrebbe essersi trovata sulla sua strana orbita dopo essere stata espulsa dal suo Sistema Solare originale dalla gravità di un pianeta gigante. Quindi, dopo una considerevole quantità di tempo vagando per il cosmo, un incontro accidentale con Giove potrebbe avere piegato la sua traiettoria per intrappolarla attorno al Sole. Altre teorie suggeriscono anche che la cometa potrebbe non essere aliena, ma potrebbe essersi formata in regioni poco conosciute del Sistema Solare o il suo cianogeno sia stato espulso da ripetuti viaggi intorno al Sole.

SOHO ha individuato più di 3mila comete dal suo lancio nel dicembre 1995, sebbene la missione principale del veicolo sia osservare il Sole e le violente eruzioni chiamate espulsioni di massa coronale, così come i brillamenti solari che possono causare tempeste geomagnetiche sulla Terra.