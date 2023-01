L’incredibile inverno di Norilsk: in Siberia è l’anno più freddo della storia | FOTO e DATI

MeteoWeb

Norilsk è la grande città più settentrionale al mondo: per rendere l’idea, si trova alla stessa latitudine del passaggio a Nord/Ovest, più a nord dell’Islanda, eppure conta oltre 181 mila abitanti. Siamo nell’estremo Nord della Siberia centrale, in Russia ma alla stessa longitudine della Cina. E la vita da queste parti è molto molto dura.

Mai, però, era stata difficile come in quest’inverno. Norilsk, infatti, sta vivendo il mese di Gennaio più freddo della storia. Nei primi 18 giorni del mese ha avuto una temperatura media parziale mensile di -41°C, che significa 14,5°C al di sotto della norma e ben 2°C in meno rispetto al precedente record mensile di freddo a Gennaio.

I valori registrati sono davvero clamorosi. Il giorno più freddo è stato il 15 Gennaio, con una temperatura media giornaliera di -45,7°C. La minima più bassa quella del 16 Gennaio con -51,1°C, mentre la temperatura più alta del mese è stata quella raggiunta il 2 Gennaio. Valore? Ben -27,3°C. Neanche quel giorno, però, i residenti sono andati al parco.