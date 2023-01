Ingenuity mette a segno il 40° volo extraterrestre

MeteoWeb

Il minuscolo elicottero Ingenuity della NASA ha ora 40 voli extraterrestri al suo attivo. Il velivolo da 1,8 kg è decollato ancora una volta giovedì 19 gennaio, rimanendo in volo per quasi 92 secondi in un viaggio che ha coperto circa 178 metri di distanza orizzontale.

Il volo ha riposizionato Ingenuity, spostandolo da “Airfield Z” nel cratere Jezero di Marte a “Airfield Beta”, secondo il registro di volo della missione. Il viaggio ha portato il piccolo elicottero su alcune dune di sabbia.

Ingenuity, Perseverance e Mars Sample Return

Ingenuity è atterrato con il rover Perseverance a febbraio 2021 all’interno del Jezero largo 45 km, che ha ospitato un grande lago e un delta fluviale miliardi di anni fa.

Perseverance sta cercando segni di vita marziana antica nell’area e sta raccogliendo dozzine di campioni che verranno riportati sulla Terra già nel 2033 da una campagna congiunta NASA/ESA (Mars Sample Return). Il piano prevede che Perseverance consegni quei campioni a un lander della NASA equipaggiato con razzi, che lancerà il materiale nell’orbita di Marte: qui verrà afferrato da una sonda europea, che lo riporterà sulla Terra. Questi veicoli spaziali dovrebbero essere lanciati tra la metà e la fine degli anni ’20.

Nelle ultime settimane, Perseverance ha rilasciato le provette in un “deposito” sulla superficie di Jezero. Il deposito è un backup, un “piano B”, nel caso in cui il rover non sia in grado di consegnare i campioni al lander entro la fine di questo decennio. In quello scenario, due piccoli elicotteri simili a Ingenuity lanciati con il lander raccoglieranno i tubi del deposito uno per uno.

Ad oggi, Perseverance ha posizionato 8 delle 10 provette di campionamento pianificate nel deposito, che si trova nel cratere Jezero, in una zona chiamata Three Forks.

La missione di Ingenuity

Ingenuity è un dimostratore tecnologico progettato per dimostrare che l’esplorazione aerea è possibile su Marte nonostante l’atmosfera rarefatta del pianeta. La missione principale dell’elicottero prevedeva solo 5 voli, che Ingenuity ha messo a segno poco dopo essere atterrato all’interno di Jezero.

L’elicottero è quindi passato a una missione estesa, durante la quale ha potenziato le sue capacità di volo e ha svolto il ruolo di scout per Perseverance. Le osservazioni aeree dell’elicottero aiutano il team del rover a identificare bersagli scientifici potenzialmente interessanti e a scegliere i percorsi migliori attraverso gli aspri paesaggi marziani.