Ingoia un cucchiaino: operato d’urgenza all’ospedale di Isernia

E’ incredibile quanto accaduto in Molise. Un ragazzo ha ingoiato accidentalmente un cucchiaino. Si è reso necessario operarlo d’urgenza all’ospedale di Isernia. Secondo quanto si è appreso, il giovane è arrivato in Pronto Soccorso raccontando ai medici l’accaduto. Dopo i primi accertamenti per la valutazione del caso, è stato sottoposto a un intervento di chirurgia endoscopica per la rimozione del cucchiaino che fortunatamente non ha provocato danni. Il giovane si trova attualmente in buone condizioni.