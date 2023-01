Le inondazioni nell’Australia Occidentale dallo spazio: il fiume Fitzroy ingrossato a livelli record

MeteoWeb

A partire dal 30 dicembre 2022, i resti del ciclone tropicale Ellie hanno portato giorni di pioggia torrenziale e vento nel nord dell’Australia Occidentale. Le piogge hanno fatto gonfiare il fiume Fitzroy a livelli record, inondando le pianure e isolando diverse comunità. L’inondazione è visibile nell’immagine acquisita il 9 gennaio 2023, con il Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sul satellite Aqua della NASA. L’acqua appare dal blu chiaro al blu scuro; la vegetazione è verde e la terra nuda è marrone. L’altra immagine, acquisita con Aqua MODIS il 17 dicembre 2022, mostra la stessa area prima della tempesta.

Le inondazioni sono comuni lungo i fiumi della regione di Kimberly nell’Australia Occidentale. Ma la quantità di acqua scaricata dall’ex ciclone tropicale è stata eccezionale. Dal 30 dicembre 2022 fino alla prima settimana di gennaio 2023, il totale delle precipitazioni in tutta la regione variava da 200 a 500 millimetri.

Di conseguenza, la portata del fiume Fitzroy ha raggiunto circa 60.000 metri cubi al secondo, ben al di sopra dei 23.000 metri cubi al secondo normalmente osservati durante le piene di questo fiume, per una delle portate più alte mai osservate in qualsiasi fiume australiano. Il Bureau of Meteorology australiano ha riferito che il livello dell’acqua del fiume vicino alla città di Fitzroy Crossing ha raggiunto il picco record di 15,81 metri il 4 gennaio. Si tratta di quasi due metri in più rispetto al record precedente raggiunto durante l’inondazione nel 2002.

L’alluvione ha lasciato molte strade e ponti impraticabili, isolando Fitzroy Crossing, Derby, Broome e molte delle remote comunità indigene della regione. Le acque alluvionali intorno a Fitzroy Crossing sono visibili in questa immagine a colori naturali, acquisita il 7 gennaio 2023, con l’Operational Land Imager sul satellite Landsat 8.

Il ciclone tropicale Ellie ha colpito prima il Territorio del Nord dell’Australia come tempesta di categoria 1 il 23 dicembre 2022. Si è poi indebolito in una bassa pressione tropicale prima di spostarsi sull’Australia Occidentale il 30 dicembre. Entro il 7 gennaio 2023, l’ex ciclone tropicale era tornato di nuovo sul Territorio del Nord e poi si è ulteriormente indebolito man mano che si spostava verso il Queensland.

La recente inondazione nell’Australia Occidentale fa seguito a diversi gravi eventi di inondazione che si sono verificati nell’Australia orientale durante tre anni consecutivi di condizioni di La Niña. La Niña di solito porta nel Paese condizioni più piovose della media. Il 2022 è stato il nono anno più piovoso mai registrato in Australia.