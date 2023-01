Le peggiori inondazioni nella storia dell’Australia Occidentale: città isolate, evacuazioni in elicottero | FOTO

MeteoWeb

Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il suo governo è pronto a fornire tutto il sostegno necessario ai residenti dello stato dell’Australia Occidentale, dopo che inondazioni da record hanno lasciato isolate alcune comunità. La crisi nel Kimberley – un’area quasi tre volte più grande del Regno Unito – è stata innescata questa settimana dal sistema Ellie, un ex ciclone tropicale che ha portato forti piogge nella vasta regione.

Tra le località più colpite c’è Fitzroy Crossing, una città di circa 1.300 persone in cui i rifornimenti sono stati trasportati per via aerea a causa delle inondazioni, che secondo le autorità sono le peggiori mai registrate nello stato. Anche il supermercato e le case della città sono stati allagati. Le inondazioni hanno costretto a chiudere parti della cruciale Great Northern Highway, hanno danneggiato il ponte a Fitzroy Crossing e inondato la pista di atterraggio. 105 persone sono state trasferite dalla regione, con altre che dovrebbero essere trasportate in aereo nei prossimi giorni. Nel pomeriggio, il governo statale ha affermato che il tempo migliore ha finalmente consentito agli aerei di atterrare a Fitzroy Crossing, trasportando migliaia di chilogrammi di cibo nelle comunità.

Le inondazioni hanno iniziato a ritirarsi leggermente da Fitzroy Crossing venerdì 6 gennaio, dopo che il fiume ha raggiunto il picco di 15,81 metri mercoledì 4, superando il record di 13,95 metri stabilito 20 anni fa. “Anche se l’acqua inizierà a scendere nei prossimi giorni, sarà comunque veloce e pericolosa. Le comunità dovrebbero essere isolate per più di sette giorni“, ha dichiarato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dei servizi di emergenza.

La località turistica di Broome è tra le città isolate, insieme a Derby e Fitzroy Crossing, dopo aver ricevuto 400 millimetri di pioggia in 48 ore (più del doppio della media mensile della regione). Altre evacuazioni di emergenza sono state effettuate nella minuscola comunità di Noonkanbah, circa 400 chilometri a est di Broome, dove gli elicotteri hanno prelevato i residenti in pericolo.

Le autorità di emergenza dell’Australia Occidentale hanno affermato che sono stati utilizzati gli aerei dell’Australian Defence Force per assistere le comunità colpite dalle inondazioni e che gli elicotteri Chinook erano in rotta per aiutare i residenti colpiti.

Il servizio meteorologico nazionale ha affermato che nello stato non si stanno verificando più condizioni meteorologiche avverse, ma che “la situazione continuerà a essere monitorata e, se necessario, verranno emessi ulteriori allerte”.

“Impatto devastante” dalle inondazioni

Albanese ha affermato che il suo governo sta “lavorando in modo costruttivo” con il governo dell’Australia Occidentale sulla crisi nella regione. “Queste inondazioni stanno avendo un impatto devastante. Il mio governo è pronto a fornire qualsiasi supporto richiesto“, ha detto Albanese ai giornalisti nella città di Geelong, nello stato di Victoria.

L’emergenza nell’estremo Nord-Ovest dell’Australia arriva dopo le frequenti inondazioni nell’Est del Paese negli ultimi due anni a causa di un evento meteorologico pluriennale di La Niña, tipicamente associato a un aumento delle precipitazioni. Alcune regioni hanno subito quattro gravi crisi alluvionali dall’anno scorso.