Intossicati in un rifugio alpino, 50 ragazzi in ospedale: ipotesi intossicazione alimentare

Intervento in atto da parte dei Vigili del Fuoco per soccorrere diverse decine di ragazzi ragazzi intossicati in un rifugio alpino in località Bersezio, nel comune di Argentera (Cuneo). Sul posto squadre vigili del fuoco e personale sanitario.

AGGIORNAMENTO: Soccorsi 50 ragazzi in un rifugio in località Bersezio, nel comune di Argentera (CN). Dagli accertamenti fatti dai vigili del fuoco e dal personale sanitario il malore sarebbe da attribuire ad una intossicazione alimentare e non da monossido di carbonio come sospettato al momento dell’allarme. I ragazzi sono stati tutti trasportati in ospedale per accertamenti.