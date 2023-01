Intossicato in casa da monossido di carbonio: giovane ricoverato in camera iberbarica

MeteoWeb

Un uomo di 25 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa, in seguito ad un’intossicazione da monossido di carbonio. Attualmente si trova ricoverato nella camera iperbarica del nosocomio pisano. Il giovane è stato soccorso in mattinata nella sua abitazione di Pascoso, nel comune di Pescaglia, nel lucchese, dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.

A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro preoccupati non avendolo visto arrivare. Ambulanze e pompieri sono accorsi all’abitazione del giovane e lo hanno trovato riverso sul letto. Da subito il giovane presentava i sintomi di intossicazione da monossido, di cui si è avuto conferma una volta giunto in ospedale. Le cause sono in fase di accertamento. Vicino al letto c’era un braciere trovato spento. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.