Ischia: nuova allerta, evacuate 400 persone a Casamicciola

MeteoWeb

A causa delle condizioni meteo avverse, che hanno determinato l’emanazione di un’allerta gialla, per l’ennesima volta 400 cittadini di Casamicciola che abitano in zone a rischio idrogeologico sono interessati da un provvedimento di evacuazione: è sostanzialmente iniziata martedì e col susseguirsi delle allerte meteo di fatto non hanno potuto ancora fare ritorno a casa. Per domani il commissario prefettizio Simonetta Calcaterra ha emesso una nuova ordinanza che, in conseguenza della allerta, dispone che fino alla mezzanotte di domani sera gli abitanti delle case che ricadono nelle zone definite A4 e D secondo la mappatura effettuata dopo l’alluvione di novembre dovranno restare presso gli hotel o in autonoma sistemazione. Per gli abitanti delle zone a rischio minore, la B e la C, le indicazioni sono di evitare gli spostamenti, non parcheggiare lungo le strade ed evitare di sostare negli scantinati o nei locali a piano terra.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: