Italiani e sesso: il 77,82% ha usato un sex toy nel 2022

MeteoWeb

Gli italiani, famosi per il loro temperamento focoso e la passione per il cibo, il vino e la bella vita, sono da sempre considerati tra i popoli più passionali e romantici d’Europa. Non dovrebbe quindi sorprendere quanto risulta da un recente studio realizzato da Easytoys, uno dei principali fornitori di giocattoli erotici in Europa, secondo cui i sex toy stanno diventando sempre più popolari nel nostro paese, tanto che il 77,82% degli italiani intervistati ha dichiarato di aver usato un sex toy nel 2022.

In realtà, nonostante oggigiorno si parli di sessualità con più libertà rispetto al passato, il sesso così come la masturbazione sembrano essere percepiti ancora come tabù nella società italiana, come conferma anche la Dott.ssa Laura Abbate, psicologa clinica e consulente sessuale, intervistata da Easytoys. Quanto da lei riscontrato tra i suoi pazienti è che la maggior parte di essi temono di essere giudicati, si imbarazzano nel parlare di masturbazione, e solo quando si sentono in un contesto sicuro sono pronti a condividere le loro esperienze e i loro pensieri sull’argomento.

Da cosa dipenderebbe allora il recente successo dei sex toy in Italia? Il 51% degli intervistati afferma di aver usato un sex toy con il proprio partner. Il motivo principale che sembra aver incentivato il trionfo di questi giocattoli è la voglia di sperimentare e quindi migliorare la propria vita sessuale. Più del 91% degli intervistati pensa che i sex toy possano avere proprio tale funzione. Una buona percentuale ha ammesso infatti di aver comprato un sex toy per sé e poi averlo introdotto nella vita di coppia. Altri invece lo hanno ricevuto come regalo e hanno deciso successivamente di realizzare un nuovo acquisto. Altri ancora si sono incuriositi tramite pubblicità e sexy shop.

Questi giocattoli non solo vengono utilizzati dai singoli individui, ma, come già evidenziato, anche in coppia, tanto che il 51% degli intervistati afferma di aver utilizzato un sex toy con il partner. Come confermato anche dalla Dott.ssa Laura Abbate, i sex toy infatti, introdotti nell’intimità di coppia, permettono di sperimentare, stimolare la creatività e creare momenti divertenti, migliorando l’affinità con il partner. I preferiti in questo caso sono i vibratori, seguiti dai toy anali e dai dildo.

Ciò che emerge è quindi che la popolarità è dovuta ad una maggiore apertura e curiosità degli individui. Il ruolo poi di influencer e sessuologi è sicuramente decisivo nel normalizzare tale tematica e nel dare una maggiore spinta a superare i pregiudizi legati al tema.

Sulla base di questa indagine, realizzata in anonimato da Easytoys, sembra quindi che nonostante i tabù fortemente legati a questo tema, vi siano dei cambiamenti in atto. Il sesso smetterà di essere definitivamente un tabù in un paese tradizionalista come l’Italia? Non ci resta che scoprire come questa nuova apertura della società si evolverà nei prossimi anni.