Jeremy Renner ringrazia i fan dopo l’incidente con lo spazzaneve

MeteoWeb

Jeremy Renner, che domenica ha avuto un grave incidente con uno spazzaneve, ha pubblicato un post sui social per ringraziare i suoi fan dall’ospedale dove è ricoverato. L’attore ha condiviso una foto in cui si vedono chiaramente le ferite al volto. “Grazie a tutti per le gentili parole. Non posso scrivere in questo momento, ma mando un sacco di affetto a tutti,” ha scritto.

Domenica scorsa Renner stava spostando la neve da un vialetto privato con uno spazzaneve, in modo che i suoi familiari potessero lasciare la casa a Reno, in Nevada, dopo aver celebrato insieme le vacanze. Dopo l’incidente, l’attore è stato trasportato in aereo in un vicino ospedale dove è stato operato. Come riportato dalla CNN, Renner ha finora subito due interventi chirurgici per curare le ferite riportate durante l’incidente, tra cui “trauma toracico da corpo contundente e lesioni ortopediche“.