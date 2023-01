Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 1° febbraio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Per la giornata di domani, 27 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, nubi anche intense su Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, con deboli precipitazioni su colline e rilievi dell’Emilia-Romagna centro-orientale a carattere nevoso a partire da 400 metri mentre schiarite sempre maggiori interesseranno dal pomeriggio Lombardia e Piemonte; poche nubi sparse e prevalenti schiarite sul resto del Nord, con nuvolosità in aumento serale sul Nord-Est.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti sulle regioni adriatiche ed aree interne tirreniche peninsulari con nevicate sparse sulle aree interne adriatiche al di sopra dei 400-600 metri e sul Lazio meridionale al di sopra degli 800- 1000 metri; molto nuvoloso sulla Sardegna con piogge o rovesci sparsi sulla sua parte meridionale.

Al Sud e Sicilia, cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, in parziale attenuazione serale, e locali nevicate sull’Appenino oltre i 600 -700 metri.

Temperature minime stazionarie sulla Sicilia e in generale calo sul resto d’Italia; massime in aumento al Sud ed in calo al Centro-Nord.

Venti da deboli a moderati settentrionali su coste dell’alto adriatico, appennino emiliano-romagnolo, Liguria, Sardegna e regioni centrali peninsulari; deboli settentrionali sul resto d’Italia con rinforzi su Molise, Sicilia e Nord Puglia.

Per quanto riguarda i mari, saranno localmente agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia, tendenti a generalmente molto mossi; da mossi a molto mossi i restanti mari, con tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso.

Per la sabato 28 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord addensamenti compatti su Romagna con deboli nevicate oltre i 200 metri, in attenuazione dal tardo pomeriggio; bel tempo sul resto del Settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso su Sardegna, Lazio e regioni adriatiche, con piogge o rovesci sparsi, in generale deboli, tendenti dal pomeriggio ad assumere carattere temporalesco lungo le aree costiere del Lazio meridionale.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso con rovesci o temporali diffusi su Sicilia e Calabria, e deboli piogge o rovesci sparsi sul resto del Meridione.

Temperature minime in diminuzione sulle regioni alpine, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna centrosettentrionali, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su alpi occidentali e Sicilia orientale, in aumento sulla restante parte di Alpi e Prealpi, stazionarie sul resto della Penisola.

Venti da deboli a moderati orientali sulle aree costiere adriatiche centrosettentrionali e regioni centrali peninsulari; moderati settentrionali su Liguria e Sardegna; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il mare di Sardegna; da mossi a molto mossi mar ligure, canale di Sardegna e basso Ionio; mossi i restanti mari.

Domenica 29 gennaio addensamenti compatti su regioni adriatiche centrali, regioni ioniche ed isole maggiori con deboli fenomeni sparsi, in parziale attenuazione serale; bel tempo sul resto del Paese.

Lunedì 30 gennaio addensamenti compatti su isole maggiori e coste tirreniche meridionali con deboli piogge sparse; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese, con aumento delle nubi compatte dal pomeriggio lungo l’arco alpino, seguite da nevicate sparse oltre i 1000 metri.

Martedì 31 gennaio addensamenti compatti sulle regioni meridionali adriatiche e ioniche, con piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dalla sera; bel tempo sul resto del Paese. Nella giornata di mercoledì 1° febbraio cielo poco nuvoloso o velato su tutto il Paese.