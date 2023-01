L’enorme veicolo Starship di SpaceX potrebbe andare in orbita a febbraio

MeteoWeb

L’enorme veicolo Starship di SpaceX potrebbe andare in orbita per la prima volta il mese prossimo, se tutto andrà secondo i piani.

Per mesi l’azienda di Elon Musk si è preparata per il primo volo di prova orbitale del suo sistema di trasporto nello Spazio profondo di nuova generazione. SpaceX potrebbe ora trovarsi nell’ultima fase di tale lavoro di preparazione, consentendo potenzialmente a Starship di decollare in sole 6 settimane circa.

“Abbiamo una possibilità concreta alla fine di febbraio. Il tentativo di lancio di marzo sembra molto probabile,” ha dichiarato sabato il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk, in risposta alle voci secondo cui il volo sarebbe avvenuto il 31 gennaio.

Starship, il trampolino di lancio di SpaceX verso Marte

SpaceX sta sviluppando Starship per trasportare persone e merci sulla Luna e su Marte, tra le altre cose. Il veicolo gigante è composto da due elementi, entrambi progettati per essere completamente riutilizzabili: un enorme booster primo stadio chiamato Super Heavy e un veicolo spaziale, stadio superiore, alto 50 metri noto come Starship.

Il prossimo volo di prova orbitale dovrebbe coinvolgere un prototipo Super Heavy noto come Booster 7 e la variante Ship 24 Starship. SpaceX ha sottoposto entrambi i prototipi a una serie di test presso la sua struttura Starbase nel Sud del Texas.

Ad esempio, sia Booster 7 che Ship 24 hanno eseguito prove di accensione statica, con i motori Raptor ancorati al suolo. Ship 24 ha acceso tutti e 6 i Raptor contemporaneamente, mentre il Booster 7 ha acceso fino a 14 dei suoi 33 motori contemporaneamente.

Come dimostra quest’ultimo dato, SpaceX ha ancora del lavoro da fare in vista del lancio orbitale. Musk ha reso noto che la società condurrà un test statico completo dei 33 motori con Booster 7 prima di lanciarlo.

Il prossimo volo di prova decollerà da Starbase. Ship 24 viaggerà intorno alla Terra una volta e poi effettuerà un ammaraggio nell’Oceano Pacifico al largo dell’isola hawaiana di Kauai. Booster 7 dovrebbe effettuare uno splashdown nel Golfo del Messico al largo della costa del Texas.

Il lancio orbitale sarà il primo volo di prova di Starship dal 5 maggio 2021. Quel un prototipo a tre motori chiamato SN15 ha raggiunto un’altezza di 10 km nei cieli del Texas, poi ha effettuato un atterraggio nella Starbase.

SN15 è decollato da solo, così come tutti i precedenti prototipi di Starship che sono stati lanciati durante i voli di prova. Il volo del Booster 7 e di Ship 24 segnerà la prima volta che un veicolo Super Heavy prenderà il volo.