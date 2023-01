Malore in classe: studentessa di 18 anni muore a Biella

MeteoWeb

Una studentessa di 18 anni si è accasciata all’improvviso in aula a Biella, all’istituto Bona, a causa di un malore. E’ stata soccorsa dai compagni di classe e dai professori che hanno subito chiamato il 118. La ragazza è stata portata in ospedale in codice rosso: l’ambulanza medicalizzata del 118 ha proceduto al ricovero al pronto soccorso.

Nonostante la corsa in ospedale, la giovane purtroppo non ce l’ha fatta: è morto a seguito del malore avuto. Non sono ancora state diffuse informazioni sulle possibili cause del malore.