Maltempo: a Firenze muro cede su strada trafficata

A causa del maltempo un muro ha ceduto a Firenze lungo una strada trafficata ai margini della città: per tale motivo è stata chiusa via dei Massoni, nei pressi della statale Bolognese. Il crollo si è verificato all’altezza di via delle Ballodole. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale. La proprietà privata, riferisce Palazzo Vecchio, è stata contattata per l’intervento di rimozione del materiale in strada e per mettere in sicurezza il muro nei tratti pericolanti. La strada collega la zona di Campo di Marte, Cure, Fiesole e Caldine dalla statale Faentina alla zona di Careggi per la Bolognese.

