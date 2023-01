Maltempo Abruzzo: continua il presidio dei corsi d’acqua della Protezione Civile

MeteoWeb

Prosegue l’attività di monitoraggio e di presidio del territorio dell’Aquila da parte del personale del Comune, impegnato a fronteggiare l’emergenza maltempo, per il perdurare delle precipitazioni con conseguente innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. I controlli e le operazioni condotte da addetti della Protezione Civile, delle Opere pubbliche, della Polizia municipale e degli altri settori interessati dell’amministrazione comunale, hanno portato alla temporanea chiusura al transito delle auto e dei pedoni di via del campo-via del mulino a Monticchio (ciclabile dal lato della stessa frazione) e via Vaccarito a Pagliare di Sassa per allagamenti.

“Lo sforzo del nostro personale, delle forze dell’ordine e di soccorso è massimo – hanno osservato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Protezione civile, Fabrizio Taranta – ma è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini. In questo senso, si raccomanda nuovamente di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, di usare la massima prudenza e di evitare le zone a rischio allagamenti. Inoltre, non sostare per alcun motivo lungo gli argini o i ponti: nessun selfie e post valgono la sicurezza della propria incolumità”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: