Maltempo Abruzzo, tragedia sfiorata sulla provinciale 135: grossi massi cadono sulla strada

Frana sulla provinciale 135 che porta a Pennadomo, in provincia di Chieti. È successo questa mattina, intorno alle 7.30. La strada montana è ingombra di massi che ostruiscono la carreggiata. La Provincia ha chiuso l’arteria per circa un chilometro.

“Era già una zona con forti criticità – dice ad Adnkronos il sindaco Nicola Frattura -: con la neve e il maltempo di questi giorni la situazione è letteralmente… precipitata. Per fortuna in quel momento non passavano automobilisti. Adesso raggiungere il paese è più disagevole. Speriamo che gli interventi di messa in sicurezza vengano effettuati in breve tempo”.