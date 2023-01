Meteo, inizia l’ondata di maltempo: dalle Alpi irrompe il freddo, prime piogge al Centro/Nord | LIVE

MeteoWeb

È iniziata l’ondata di maltempo che nelle prossime ore e nei prossimi giorni riporterà l’inverno più crudo sull’Italia. Tutto avrà inizio con una bomba di neve a Nord-Est tra Italia, Austria e Slovenia, dove si attendono le nevicate più intense.

In questo momento, i primi fenomeni di maltempo sono in atto in Liguria, alta Toscana, Lombardia, Emilia Romagna occidentale e in parte del Veneto. I fenomeni più intensi stanno interessando l’Appennino tosco-emiliano, dove si registrano 39mm di pioggia a Pratospilla, 33mm a Trefiumi, 28mm a Lago Santo Modenese, 27mm a Lago Scaffaiolo, 23mm a Passo del Cerreto, Abetone, 21mm a Pietra Piccata. Quota neve attualmente intorno ai 1.700 metri: il clima è ancora mite per il flusso caldo prefrontale che prevede l’irruzione polare.

Quota neve più bassa, invece, sulle Alpi, fino a quote collinari, dove il freddo sta irrompendo proprio in serata dall’Europa centrale. Al momento, infatti, abbiamo +3°C a Bolzano e +4°C a Trento in rapido calo. La neve cadrà fino a bassa quota stasera sull’alta Lombardia e su tutto il territorio del Trentino Alto Adige, mentre il maltempo nel corso della serata si sposterà verso il Nord-Est colpendo in modo più intenso il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, dove si preannuncia una nevicata di proporzioni storiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: