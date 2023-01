Maltempo, in Alto Adige torna la neve: 17 cm a Predoi, -13°C a Cima Beltovo

MeteoWeb

Dopo settimane, in Alto Adige è tornata la neve: dalla notte i fiocchi scendono già a 700 metri e le vallate si sono risvegliate imbiancate. Sulle montagne si registrano tra 10 e 20 cm di manto bianco. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, a Predoi, in Valle Aurina, si registrano 17 cm di neve fresca, 16 cm a Pennes, 12 cm a Riva di Tures.

Oltre i 3.000 metri la colonnina di mercurio è tornata a scendere sotto i -10°C. Ai 3.328 metri di Cima Beltovo sopra l’abitato di Solda si registrano -13°C.

Resta chiuso dalle ore 18 alle 8 il passo Giovo mentre vige la chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle.

