Maltempo, Ancona imbiancata da rovescio di graupel

Prima la pioggia, poi Ancona si è vestita di bianco. La città è stata ricoperta da chicchi bianchi oggi, facilmente scambiati per grandine. In realtà, si è verificato un particolare fenomeno atmosferico chiamato “graupel“, o neve tonda, formata da granelli di ghiaccio bianchi e opachi del diametro di circa 2-5 mm che rimbalzano quando toccano terra. E’ un tipo di precipitazione abbastanza raro e tipico dell’aria polare marittima.

Nel giro di dieci minuti il sole ha fatto capolino e la città ha ripreso i suoi colori. Le temperature in calo da ieri annunciano la nuova ondata di freddo e maltempo che dovrebbe portare neve anche a bassa quota. Dalla serata di venerdì le precipitazione saranno prevalentemente nevose. Al momento in città ci sono +7°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: