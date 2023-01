Maltempo, ancora criticità nei collegamenti per Ischia e Procida

MeteoWeb

Ancora disagi per il trasporto marittimo nel Golfo di Napoli: il mare resta agitato per i forti venti di libeccio. Gli aliscafi per i collegamenti per Ischia e Procida sono rimasti fermi in porto e, i conseguenza, le due isole sono oggi collegate alla terraferma solo dalle navi. Si preannuncia una situazione difficile anche per il resto della giornata: già annunciata la cancellazione di diverse corse programmate per il pomeriggio e la sera.

