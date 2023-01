Maltempo, ancora isolata la frazione eoliana di Ginostra

MeteoWeb

Dopo 2 giorni, sono ripresi i collegamenti marittimi con quasi tutte le isole dell’arcipelago eoliano, interrotti a causa del maltempo. Al momento l’unica ad essere isolata è la frazione di Ginostra, sull’isola di Stromboli. E’ probabile che diventi raggiungibile nelle prossime ore, grazie al miglioramento delle condizioni meteo.

