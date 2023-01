Maltempo, apprensione a Senigallia: atteso a breve il passaggio della piena del Misa

MeteoWeb

E’ prevista intorno alle 11:30 la piena del fiume Misa a Senigallia: il centro cittadino è presidiato dalle forze dell’ordine, che impediscono l’accesso a persone e veicoli. Un tratto della via che conduce dalla stazione al centro storico è chiuso. “Stiamo aspettando il punto di massima allerta, da ieri alle 15 è aperto il Coc e non ci siamo mai fermati. In questo momento siamo una città che attende,” ha affermato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti.

Il 15 settembre dello scorso anno, il Senigalliese è stato colpito da una gravissima alluvione, che ha provocato 12 morti, e il Misa hatoccato i 4 metri di altezza: “Oggi è a 3,99: speriamo di non dover toccare i 4,10 metri, che è il livello massimo,” ha sottolineato il sindaco.

Nel Senigalliese, a seguito delle intense precipitazioni, i fossi a monte e il fiume Cesano, che corre parallelamente a nord del Nevola e del Misa, sono esondati in alcuni punti nei campi, in particolare in zona Ponte Rio tra Trecastelli e Castelvecchio, a pochissimi chilometri da Senigallia, vicino alla Pergolese.

