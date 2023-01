Maltempo Basilicata: esonda il Basento, alberi caduti e frane | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo, con pioggia e vento forte, non risparmia neanche la Basilicata. I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza hanno effettuato più di venti interventi, la maggior parte dei quali si è concentrata nell’area meridionale della regione. Si è trattato per lo più di alberi caduti su strade, allagamenti di locali e strade, e smottamenti di terreno. Si registra anche l’esondazione del Basento.

Alberi pericolanti o abbattuti si sono registrati a Lauria, Moliterno, San Chirico Raparo, Teana, Calvera, Castelgrande e Atella mentre a Rotonda, nell’area del Pollino, i Vigili del Fuoco hanno effettuato tre interventi per lo smottamento di terreno franoso. A Lavello, inoltre, sono arrivate segnalazioni per infiltrazioni di acqua. Varie chiamate per allagamenti anche a Potenza. Sono state interessate la sede centrale di Potenza e i distaccamenti di Lauria, Villa d’Agri, San Chirico Raparo, Terranova del Pollino, Melfi, Pescopagano e Palazzo San Gervasio, con nove autopompe, nove fuori strada e due autoscala per un totale di 47 unità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: