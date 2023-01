Maltempo: in Basilicata uniformate le procedure per le segnalazioni critiche

MeteoWeb

Un software a disposizione di tutti i Comuni lucani per segnalare con tempestività eventuali danni causati dal meteo avverso: lo ha messo a disposizione l’ufficio regionale della Protezione Civile per favorire le comunicazioni in caso di rischio idraulico o idrogeologico. L’obiettivo è quello di creare una banca dati che consentirà una migliore gestione multirischio al fine di programmare interventi da parte dei soggetti istituzionali preposti.

La Protezione Civile ha inviato una nota a tutti i sindaci lucani indicando le modalità di accesso alla piattaforma per poter inserire dati e segnalazioni.