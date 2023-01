Maltempo, bora a 120km/h: oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia | FOTO

MeteoWeb

Un centinaio oggi le chiamate per il maltempo ai Vigili del fuoco dei comandi del Friuli Venezia Giulia da questa mattina alle 8. Epicentro dell’emergenza Trieste, con la bora che ha superato i 120km/h. Il comando provinciale giuliano, con due squadre della sede centrale, le squadre del distaccamento di Opicina, di Muggia e il supporto dell’autoscala, ha portato a termine 52 interventi di soccorso per la caduta di materiale e lo scoperchiamento parziale di coperture. Non si registrano feriti.

Il comando di Gorizia e il distaccamento di Monfalcone, con l’ausilio dell’autoscala e dell’autogru, sono stati invece impegnati in una ventina di interventi tra cui uno a Cormons, per mettere in sicurezza alcuni alberi pericolanti: è stata anche chiusa al traffico la SR56. I comandi di Pordenone e Udine hanno invece portato a termine una decina di interventi dovuti principalmente alla caduta di alberi. Impegnati in diversi comuni anche i volontari della Protezione Civile regionale.

