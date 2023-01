Maltempo Calabria: lungomare chiuso in diversi comuni della costa tirrenica

MeteoWeb

Il maltempo che da giorni colpisce la costa tirrenica cosentina, in Calabria, sta provocando forti mareggiate, responsabili di danni e disagi in molti comuni. Alla luce di questa situazione, i sindaci della costa tirrenica cosentina hanno deciso di chiudere il lungomare per motivi di sicurezza e incolumità. Il sindaco di Paola, Giovanni Politano, ha emesso un’ordinanza per contrastare il rischio delle mareggiate. Disposto il divieto di transito nelle zone vicine al mare e alle scogliere. Stessa decisione è stata presa dal sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, che ha chiuso il lungomare e il borgo marinaro.

L’amministrazione comunale di Diamante ha emesso un’ordinanza di chiusura di alcune strade comunali per motivi di sicurezza e di incolumità. Divieto per i pedoni di sostare nelle aree costiere esposte.