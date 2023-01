Maltempo Calabria: allarme per le mareggiate, vietato l’accesso ai litorali nel Tirreno cosentino

MeteoWeb

L’allerta meteo che prevede piogge intense, forte vento e mare mosso, ha indotto i sindaci della costa tirrenica cosentina a diramare ordinanze urgenti per fronteggiare i rischi derivanti dalle possibili mareggiate. Il sindaco di Paola (Cosenza) Giovanni Politano, ha emesso un’ordinanza “contingibile e urgente per misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità” in previsione di emergenza da rischio di natura meteorologica per ”forti mareggiate”. ”Considerato che sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi; che è necessario stabilire” specifiche ”misure e attività di protezione civile oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di demanio marittimo e preservando qualsiasi attività volta a favorire il rischio di erosione costiera”, volte ”a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana,” si legge nell’ordinanza. Considerato, dunque, ”che il transito o la permanenza in luoghi prospicienti il lungomare cittadino, la zona Nord e Sud e la battigia, possono essere di elevata pericolosità per l’incolumità delle persone; che nella città di Paola sono molte le attività commerciali e le civili abitazioni che si trovano a ridosso della costa e che lungo la battigia del territorio cittadino sono in essere concessioni demaniali” con ”strutture aperte al pubblico, anch’esse soggette ad elevata pericolosità per l’incolumità delle persone”, il sindaco ordina ”alla popolazione di evitare il transito o la permanenza nei luoghi del territorio comunale maggiormente esposti al rischio ed in particolari zone prospicienti la battigia, zona Nord e Sud, zone adiacenti la costa, prossimità degli accessi al mare ed alle scogliere; ai titolari di attività commerciali poste sul lungomare, ai concessionari demaniali, di provvedere a mettere in sicurezza le proprie strutture con soluzioni provvisorie e temporanee di protezione per il periodo di rischio”.

Provvedimento simile da parte del sindaco di Fuscaldo (Cosenza) Giacomo Middea, che ha emanato un’ordinanza di ”divieto di sosta e transito in prossimità del litorale”. L’amministrazione comunale di Diamante (Cosenza), ”a seguito di messaggio di Allerta Meteo Gialla”, ha ordinato la chiusura al traffico di una serie di strade comunali e il divieto ”ai pedoni di sostare nelle aree costiere esposte”.

