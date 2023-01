Maltempo, il Ciclone Polare flagella Calabria e Sicilia: tempesta sullo Stretto di Messina, Tir si ribalta sull’A20 | FOTO LIVE

MeteoWeb

Il Ciclone Polare avanza dalla Sardegna verso il Sud Italia: al momento si trova nel cuore del mar Tirreno ed è profondo 992hPa. Di conseguenza, intorno al centro di bassa pressione si sono alzati nelle ultime ore venti impetuosi che stanno investendo in pieno Calabria e Sicilia. Particolarmente emblematiche le fotografie che Giuseppe Caratozzolo ha scattato da Villa San Giovanni verso Messina, raccontando gli estremi meteorologici di questa giornata nello Stretto: la mattinata era iniziata con una quiete totale di venti, il mare piatto e gli aliscafi e traghetti a pieno regime. Con l’avvicinarsi del ciclone, però, il mare si è ingrossato e adesso è in burrasca provocando serie difficoltà ai collegamenti tra la Sicilia e il resto del Continente. Le fotografie nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo testimoniano proprio il repentino cambiamento e le attuali difficoltà degli aliscafi.

Il vento soffia da Sud e Sud/Ovest con raffiche impetuose, soprattutto in Sicilia dove ha raggiunto 100km/h a Carini 93km/h a Bagheria, 89km/h a Monreale, 88km/h a Palermo Boccadifalco, 84km/h a Trappeto Nord – Catania, 83km/h a Palermo Punta Raisi e Ustica, 80km/h a Prizzi, 79km/h a Messina Torre Faro, Termini Imerese e Acquedolci, 77km/h a Calatabiano e Marineo, 72km/h a Lampedusa e Pantelleria, 71km/h ad Acireale, 69km/h a Catania Fontanarossa.

Il forte vento sta provocando gravi danni soprattutto in provincia di Palermo. Decine di alberi, abbattuti dal vento, sono finiti in strada. Caduti calcinacci dai cornicioni. Al momento non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Circonvallazione di Monreale, nella zona della Favorita, su viale Diana, in via San Lorenzo. Danni nel tendone del circo in via Ernesto Basile. Disagi anche i provincia nei comuni della fascia costiera da Isola delle Femmine a Capaci a Bagheria. Il vento forte ha causato qualche disagio all’aeroporto Falcone Borsellino, dove due aerei sono stati dirottati a Catania: il volo proveniente da Roma delle 8 di stamattina e di quello proveniente da Cuneo delle 12. “Ma – spiegano dall’aeroporto – le condizioni sono variabili. Gli atterraggi, tranne questi due casi, avvengono regolarmente”.

Sull’A20 Messina-Palermo un grosso Tir si è ribaltato a causa delle forti raffiche di vento sul viadotto Caronia. Il conducente è stato trasportato in ospedale dal 118, sul posto Vigili del Fuoco di S.Agata Militello e Polizia Stradale.

Intanto il forte vento meridionale sta rimescolando l’aria determinando un veloce e deciso aumento delle temperature. Nel reggino la colonnina di mercurio è risalita fino a +15,5°C a Rizziconi, +14,8°C a Catona (Reggio Calabria) e Gioiosa Jonica, +14,7°C a Bovalino, +14,5°C a Brancaleone, +14,4°C a Rosarno, +13,9°C a Reggio Calabria. Forti piogge stanno invece colpendo la Calabria tirrenica centro/settentrionale, soprattutto nel cosentino, dove le precipitazioni si intensificheranno nelle prossime ore.

Temperature in aumento anche in Sicilia con +15,1°C a Terme Vigliatore, +14,9°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +14,7°C a Pace del Mela e Messina Torre Faro, +14,6°C a Piraino, +14,3°C a Cefalù, +14,1°C a Brolo e Calatabiano, +14,0°C a Palermo, +13,9°C a Messina e Giarre, +13,8°C a Termini Imerese, +13,5°C a Bagheria, +13,3°C a Catania.

Il vento in Calabria e Sicilia rimarrà sud/occidentale anche domani, Sabato 21 Gennaio, ma le temperature diminuiranno sensibilmente da stasera dopo il transito del Ciclone Polare su Campania, Basilicata e Puglia, con venti in attenuazione da questa sera. Il maltempo si concentrerà nella Calabria tirrenica centro/settentrionale con violenti nubifragi nel cosentino e abbondanti nevicate fino a bassa quota su Catena Costiera, Sila, Orsomarso e Pollino. Preallarme sull’A2 Salerno-Reggio Calabria per la neve che cadrà copiosa su ampi tratti dell’autostrada per tutta la giornata di domani.

