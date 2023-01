Maltempo: stop ai collegamenti Termoli-Tremiti

MeteoWeb

A causa del maltempo, sono stati interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata di oggi. Il bollettino meteo-marino prevede mare molto mosso e vento di nord-est a forza 8.

Intenso lavoro nella notte per i Vigili del Fuoco a causa di allagamenti nella zona del Sinarca di Termoli per le abbondanti piogge, per alberi caduti e per auto in panne. Interventi nella zona di Guglionesi (Campobasso) e paesi limitrofi.

