Maltempo Calabria, crolla facciata di una chiesa nel Cosentino

Probabilmente a causa del maltempo delle scorse ore, è crollata nella notte la facciata della chiesa della Madonna del Pettoruto a Lattarico, in provincia di Cosenza. Ingenti i danni, ma non si segnalano feriti. L’edificio sacro, ridotto da tempo ad un rudere, si trova in località Casalicchio ed è di proprietà della Curia.

“È stato un colpo al cuore, nelle macerie ci sono anche le campane. Sono profondamente dispiaciuta perché mi sono battuta tanto tempo per recuperare la chiesa e avevo anche ottenuto dei fondi per avviare i lavori, ma purtroppo le intemperie e le lungaggini burocratiche hanno avuto la meglio. Ora quei fondi non basteranno più, ma combatterò fino alla fine per ripristinare la nostra chiesa. Ho già interessato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che si è reso disponibile a trovare una soluzione,” ha spiegato il sindaco di Lattarico Antonella Blandi.

La Chiesa della Madonna del Pettoruto è stata costruita tra la fine del XVII secolo e la prima metà del XVIII secolo ed era stata in precedenza danneggiata durante il terremoto del 1763 nella Valle Crati, dopo il terremoto del 1783 e del 1908.

